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"Моё сердце болит": Леди Гага эмоционально обратилась к публике после похищения собак

Она также выразила свою любовь помощнику, пострадавшему при нападении.

27 февраля 2021, 00:41
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B41TbRbF_Cy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ladygaga</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / ladygaga

Популярная американская певица Леди Гага эмоционально обратилась к подписчикам после похищения двух её бульдогов, случившегося на этой неделе.

"Мои любимые собаки Коджи и Густав были похищены в Голливуде два дня назад. Моё сердце болит, и я молюсь, чтобы моя семья снова стала единой благодаря акту милосердия", — написала звезда в "Твиттере".

За возврат любимых питомцев она пообещала награду в 500 тысяч долларов. Её получат также те, кто по незнанию купил собак.

За дело взялось ФБР: момент похищения бульдогов Леди Гаги вооружёнными бандитами попал на видео

За дело взялось ФБР: момент похищения бульдогов Леди Гаги вооружёнными бандитами попал на видео

Кроме того, Гага призналась в любви к помощнику Райану Фишеру, получившему травмы при похищении животных. Она назвала его героем, который рисковал жизнью, чтобы бороться за семью.

Ранее Лайф сообщал, что неизвестные несколько раз выстрелили в выгульщика собак Леди Гаги и забрали животных. Их добычей стали два французских бульдога, третий питомец сбежал, позже его нашли правоохранители. Выгульщик животных выжил, его с различными травмами доставили в больницу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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