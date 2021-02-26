"Кого ты побеждал? Никого": Звезда рестлинга бросила вызов Илону Маску

Звезда организации World Wrestling Entertainment (WWE) Пол Майкл Левек, более известный как Трипл Эйч, бросил вызов основателю компании Tesla и владельцу Space X Илону Маску.

"В этот момент, Илон, ты должен спросить себя: все эти невероятные достижения — поверь мне, они крутые, но кого ты победил? Ответ — никого", — сказал рестлер в шоу The Good Time Show.

51-летний боец заявил, что готов к поединку в любом месте и в любое время. Кроме того, Трипл Эйч предложил Маску взять одну из его ракет, улететь на ней на Марс и устроить там "самое большое зрелище, которое когда-либо видела Вселенная — WrestleMania Mars".

Ранее Лайф сообщал, что Илон Маск из-за сильного падения акций Tesla на фоне потери биткоина в цене потерял за сутки 13,6 миллиарда долларов.

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