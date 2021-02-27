В Литве пенсионер сделал прививку от коронавируса — и через несколько минут умер

В Литве пожилой мужчина скончался через несколько минут после того, как привился от коронавируса. Об этом сообщает портал Delfi.

По данным Литовской службы контроля лекарств (ЛСКЛ), погибшему было 77 лет, вакцинация не была основной причиной смерти пенсионера.

"Но, поскольку смерть наступила через несколько минут после прививки, служба зафиксировала этот случай как ещё одно сообщение о нежелательном эффекте", — рассказал журналистам руководитель службы Гитис Андрюлёнис.

Кроме того, он добавил, что у пациента были проблемы с сердцем и сосудами. Прививку мужчина делал в амбулаторном учреждении. Почти сразу после вакцинации наступила клиническая смерть, его реанимировали, но спасти не смогли. В ЛСКЛ назвали летальный исход после прививания от ковида "случайным явлением".

Ранее сообщалось, что в Греции через восемь минут после прививки от коронавируса скончался 85-летний местный житель.

Авторы