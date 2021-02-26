Охота на миллионера: чем различаются богачи в сексе и затратах на любовниц

Деньги мота и жмота

Моты обладают быстрым умом, склонны к принятию быстрых, иногда необдуманных, но всегда смелых и неординарных решений. При этом мот в школе может учиться с двойки на тройку, быть балбесом и хулиганом, но в его феерическую харизму обычно влюблены все девочки. Моты увлечены не доходами, а какой-нибудь неординарной идеей и жаждой славы. Они изобретательные и креативные. Деньги — просто приятный бонус за воплощение их гениальных супермегагиперпроектов. Они, как Александр Македонский, идут вперёд и завоёвывают новые страны, чтобы покорить весь мир, ну, хотя бы весь район или весь город. Они легко тратят всё, что заработали, и тут же зарабатывают в разы больше. Не любят чужие правила и не умеют проигрывать.

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Жмоты богатеют благодаря экономии и сдержанности в тратах. Их мечты конкретны и материальны. Им не нужен весь мир, достаточно добротного дома, сытной еды и практичных вещей. Тратить они предпочитают только в том случае, если видят отдачу. Женщинам дарят дорогие подарки, если только видят в них будущую жену. Если можно торговаться, торгуются до копейки. В школе это "ботаники", правильные мальчики, хорошисты и отличники, которые добиваются результатов не талантом, а "пятой точкой", зубрёжкой и усердием. Поскольку сами жмоты не могут родить новую идею, они с удовольствием кооперируются с мотами. Могут использовать чужие идеи и выдавать их за свои, могут успешно продолжать чьи-то традиции, развивать чьи-то начинания. Уточним, что "жмот" — не всегда патологический жадина, просто его талант — сохранять капитал, поддерживать начатые кем-то проекты и не допускать неразумных вложений. Бизнесы, в которых мот фонтанирует идеями, а жмот управляет инвестициями, бывают очень успешными и надёжными.

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Типичное поведение мота и жмота демонстрируют герои фильма "Поездка в Америку", где Эдди Мерфи играет наследного принца Акима, а Арсенио Холла — слугу Сэмми, который очень хочет казаться царственной особой и лжёт, что он и есть принц.

Любовь мота и жмота

Если кому-то из женщин нравится жизнь с элементами экстрима, они смело могут выбрать мота! Его гормон — адреналин. Мота всегда тянет к приключениям и испытаниям себя на прочность. Иногда в такие авантюры оказываются втянутыми любимые женщины. Возлюбленная мота научится прыгать с парашютом, её до сердечных приступов укатают на американских горках, а на гоночных машинах она почувствует смертельную скорость рядом с отчаянным водителем. Моты часто попадают в катастрофы, травмируются, но выживают. У них огромный объём жизненных ресурсов и способность воскресать из пепла, как Феникс. Правда, они всё-таки часто умирают или погибают в расцвете сил. Зато в интимной жизни избранница успеет развлечься так, что воспоминаний хватит до старости. Изобрести новую позу Камасутры — это талант мота. Секс в экзотических местах — это его обыденность. Они очень сильны и выносливы, поэтому долгие игрища в спальне с мотом могут утомить нетренированных дам. Побочный эффект его эротического таланта — прикладной интерес к другим женщинам, эксперименты с несколькими партнёршами, в которых "нет ничего личного, только секс".

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Если искательницы богатых женихов не планируют досрочно остаться вдовами или постоянно испытывать страх потери, им подойдут домовитые, спокойные и надёжные жмоты. Их гормон — окситоцин, основа глубокой привязанности и доверия. В постели они сдержанны и консервативны, предпочитают миссионерскую позицию и настороженно относятся к экспериментам. Иногда моты стимулируют их любопытство, берут на слабо и провоцируют, и тогда жмоты могут вступить в несвойственную им интимную близость творческого свойства, однако после этого потрясения они вновь возвращаются к любимой позе королевы Виктории или позиции "ложечки". Они любят сердцем и душой, но в постели с ними бывает скучно.

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Поскольку жмотам всё даётся с помощью натруженных трудовым сидением ягодиц, этот педантизм иногда приобретает качества садизма. "Только через боль можно добиться успеха, нужно превозмогать и терпеть" — их лозунг. Поэтому в постели они иногда бывают грубы, не чувствуют болевого порога женщины и могут возбуждаться в ситуациях, где возникает напряжение и возможность слегка пострадать. Однако даже в ситуациях "на грани" они несут ответственность за последствия и не причинят вреда любимой женщине.

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