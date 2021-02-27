СМИ: Власти США повысили уровень угрозы своим солдатам в Ираке после обстрела Сирии

Военное руководство США повысило уровень угрозы своим военнослужащим в Ираке после авиаудара по Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Американские власти опасаются возможного ответа на произошедшие события. При этом отмечается, что повышение уровня угрозы — стандартная мера предосторожности, которая может сохраняться на протяжении нескольких дней.

По данным источников телеканала, речь идёт о военнослужащих, участвующих в международной операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") в Ираке и Сирии против террористической организации ИГИЛ*.

Кроме того, американские подрядчики на авиабазе Балад были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Это случилось через неделю после того, как по базе был нанесён удар, в результате чего один человек получил ранения.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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