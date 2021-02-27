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СМИ: Власти США повысили уровень угрозы своим солдатам в Ираке после обстрела Сирии

Отмечается, что это стандартная мера предосторожности.

27 февраля 2021, 00:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Военное руководство США повысило уровень угрозы своим военнослужащим в Ираке после авиаудара по Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Американские власти опасаются возможного ответа на произошедшие события. При этом отмечается, что повышение уровня угрозы — стандартная мера предосторожности, которая может сохраняться на протяжении нескольких дней.

По данным источников телеканала, речь идёт о военнослужащих, участвующих в международной операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") в Ираке и Сирии против террористической организации ИГИЛ*.

Кроме того, американские подрядчики на авиабазе Балад были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Это случилось через неделю после того, как по базе был нанесён удар, в результате чего один человек получил ранения.

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Напомним, что минувшей ночью США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам, которые могут быть связаны с иранским ополчением. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, во время удара погибло несколько человек. В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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