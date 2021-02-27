Психолог рассказал россиянам, как бороться с тревогой в период пандемии коронавируса

Психолог Евгений Фомин объяснил, как людям бороться с тревогой в период пандемии коронавируса. В беседе с "360" специалист озвучил методы, которые помогают справиться с тревожным расстройством самостоятельно.

Как указал эксперт, на первом месте в его списке идёт спорт. Он помогает отвлечься и "переключиться на физические ощущения с эмоциональных", считает Фомин. Кроме того, психолог призвал оградить себя от тревожных источников информации. По его словам, не стоит просматривать телеграм- и ютуб-каналы, которые настраивают на негативные переживания. Специалист поведал, что они вызывают ощущение беспомощности и несправедливости.

Фомин также дал совет на случай, если в транспорте, на работе или в магазине рядом окажется "неадекватный или агрессивный человек". Он порекомендовал не общаться и покинуть это место, также можно позвонить в полицию или скорую психиатрическую помощь. Вступать в перепалку с такими людьми специалист не советует.

Если же хотите помочь близким, которые испытывают тревогу, то стоит их спросить, в чём причина волнений. Если человек зациклен на мысли "сейчас пандемия — и значит, всё будет плохо", можно разбить этот страх на части и обсудить каждую по отдельности.

"Давай подумаем, что именно тебя пугает в пандемии, чего ты на самом деле боишься и почему ты считаешь, что будет всё плохо?" — предлагает психолог способ начать диалог.

Как утверждает эксперт, озвученные страхи необходимо "рационализировать и сверять с реальностью".

"Почему ты думаешь, что всё будет плохо из-за коронавируса? Давай посмотрим процент заболеваемости и смертности. Летальный исход два-три процента — это довольно низкий процент", — привёл психолог один из вариантов убеждения тревожного человека.

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