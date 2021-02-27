В Швейцарии после прививки от коронавируса умерло не менее 16 человек
Средний возраст скончавшихся превысил 85 лет.
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В Швейцарии после вакцинации от коронавируса скончалось 16 человек. Об этом сообщает надзорный орган страны за рынком лекарств Swissmedic.
Известно, что регулятор изучил 364 сообщения о предполагаемых побочных реакциях после прививания от ковида. Из них 199 связаны с препаратом компании Pfizer, а 154 — с лекарством от Moderna. Было выявлено 95 серьёзных реакций, в том числе четыре случая анафилактического шока и 16 летальных исходов.
"В 16 серьёзных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьёзные заболевания", — говорится в заявлении.
В частности, до вакцинации у них наблюдались сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания. По данным Swissmedic, анализ этих случаев не выявил доказательств того, что причиной смерти была именно прививка от ковида.
В январе сообщалось, что в Швейцарии после прививки от коронавируса скончалось пять человек. Как ранее писал Лайф, первым умершим после вакцинации от инфекции на территории страны стал житель дома престарелых. Страдавший деменцией мужчина привился в канун католического Рождества. Через пару дней после вакцинации пенсионер почувствовал боли в животе и начал беспокойно вести себя. Впоследствии у него упало давление, повысился пульс. А утром 29 декабря он скончался.
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