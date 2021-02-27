Толстушку унизили при всех во время отпуска, и она отомстила, сбросив 65 кг и став бодибилдершей

У каждого хоть раз был такой неловкий момент, когда хотелось провалиться сквозь землю. У 26-летней Карлы Ширд из Уэст-Йоркшира, Великобритания, тоже был такой, но, к счастью, он навсегда поменял её жизнь к лучшему. В 2014 году девушка вместе с подружками поехала отдохнуть в Тунис и решила покататься на верблюдах. Она записалась на экскурсию и вместе с остальными туристами начала выбирать себе верблюда, когда к ней подошёл экскурсовод, пишет Daily Star.

Фото © Facebook / Carla Rae Sheard

"О, вы дамочка крупная, вам нужен зверь побольше!" — сказал ей мужчина, и от его бесцеремонности и Карла, и её подруги опешили. А потом бедняжке помогали забраться на верблюда трое здоровых мужчин, пока вся группа наблюдала за этим цирком. Карле было невероятно стыдно, и она решила, что так продолжаться не может. Она приехала домой и села на диету, скинула несколько килограммов и забеременела, что поставило её похудение на паузу.

Фото © Facebook / Carla Rae Sheard

От своего максимального веса в 114 килограммов девушка избавлялась медленно и неравномерно, потому что ей мешали первая и вторая беременность, а также стресс, который добавлял уход за маленькими детьми. Но Карла вдохновилась примером подруги-бодибилдерши и записалась в тренажёрный зал. Там подружка следила за её тренировками, давала советы по правильному питанию и так помогла Карле сбросить 65 килограммов. Молодая мама даже приняла участие в чемпионате по бодибилдингу и победила в номинации "Преображение".

Фото © Facebook / Carla Rae Sheard

Когда я услышала своё имя в числе победителей, я ничего не могла сделать — только прыгать от радости. Это было потрясающе! Все мои друзья и близкие аплодировали, кричали и бросались с объятиями друг на друга. В тот момент я почувствовала, что смогла многого добиться Карла Ширд

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