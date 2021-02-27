"Она несчастный человек": Бывший "муж" Миланы Тюльпановой рассказал о её проблемах

Бывший любовник Миланы Тюльпановой Евгений, с которым она сыграла свадьбу на Мальдивах, рассказал Лайфу о проблемах девушки и нездоровой атмосфере в её семье.

"Я вам так скажу: она несчастный человек. У неё большие проблемы с восприятием жизни, нет ориентира. Я несколько раз отправлял её в больницу, чтобы она вылечилась, но она не сможет выйти из этого пике", — сказал он.

По словам Евгения, Милана часто грозится покончить жизнь самоубийством. К этому привели несколько причин: алкоголь и наркотики в больших количествах, а также проблемы в семье. Мама Тюльпановой, как заметил собеседник, тоже злоупотребляет, из-за чего они часто ссорятся.

В историю с "отравлением" Тюльпановой Евгений не верит. По его словам, недавно они с Миланой были в Сочи и катались на лыжах — с девушкой всё было в порядке. Напомним, ранее в Сети появились сообщения о том, что Милана Тюльпанова находится в реанимации после попытки суицида, что сильно встревожило её поклонников. Однако позднее сама девушка опровергла информацию, заявив, что её страницу взломали.

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