В России могут появиться трудовые книжки нового образца
Старые при этом будут действовать.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В России с 2023 года могут ввести трудовые книжки нового образца. Об этом со ссылкой на документы Минтруда сообщает "Российская газета".
"Предусматривается отмена устаревших нормативных документов, принятие обновлённой формы трудовой книжки и порядка ведения и хранения трудовых книжек", — сказано в материале.
Согласно данным Минтруда, старые трудовые менять не потребуется, они по-прежнему будут действительны.
Работодатель при оформлении трудовой книжки нового образца будет вносить в неё Ф.И.О. работника, дату рождения, образование, профессию и специальность. В ней будут указаны сведения о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе.
Вести такую книжку будет необходимо, если для сотрудника эта работа является основной. Сотрудники, работающие дистанционно, тоже смогут обратиться за внесением данных в их трудовую книжку.
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