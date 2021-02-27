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В России могут появиться трудовые книжки нового образца

Старые при этом будут действовать.

27 февраля 2021, 04:24
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В России с 2023 года могут ввести трудовые книжки нового образца. Об этом со ссылкой на документы Минтруда сообщает "Российская газета".

"Предусматривается отмена устаревших нормативных документов, принятие обновлённой формы трудовой книжки и порядка ведения и хранения трудовых книжек", — сказано в материале.

Согласно данным Минтруда, старые трудовые менять не потребуется, они по-прежнему будут действительны.

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Работодатель при оформлении трудовой книжки нового образца будет вносить в неё Ф.И.О. работника, дату рождения, образование, профессию и специальность. В ней будут указаны сведения о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе.

Вести такую книжку будет необходимо, если для сотрудника эта работа является основной. Сотрудники, работающие дистанционно, тоже смогут обратиться за внесением данных в их трудовую книжку.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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