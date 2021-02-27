Эпидемиолог рассказала, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила, что коронавирус может стать сезонным заболеванием уже в ближайшие несколько лет.

"Возможно, это произойдёт в течение ближайших одного-двух лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у CoViD-19 начинают проявляться. Об этом, например, мог свидетельствовать существенный подъём заболеваемости осенью 2020 года", — отметила специалист в беседе с ТАСС.

По словам Пшеничной, всплески инфицирования ковидом теоретически могут наблюдаться осенью и весной, поскольку в эти времена года обычно фиксируется подъём заболеваемости сезонными респираторными инфекциями.

Кроме того, эпидемиолог указала, что коронавирус распространяется легче при соответствующих переходному времени года высокой влажности и температуре. При этом она добавила, что подъёмы заболеваемости ковидом могут случаться в течение нескольких лет — даже после того, как большая часть населения вакцинируется.

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