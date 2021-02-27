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Леди Гаге вернули её похищенных собак

Правда, она ещё не виделась с ними после случившегося, так как сейчас находится в Риме.

27 февраля 2021, 04:04
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B41TbRbF_Cy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ladygaga</a></p>

Фото © Instagram / ladygaga

Похищенных ранее двух французских бульдогов американской певицы Леди Гаги принесли в полицию Лос-Анджелеса, и в скором времени они вновь воссоединятся со своей хозяйкой. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает CBS News.

Как заявил капитан Джонатан Типпетт, в участок питомцев принесла одна из местных жительниц вечером 26 февраля по местному времени. При этом она никак не причастна к похищению животных, но и как они у неё оказались, пока не известно.

Принадлежность собак артистке подтвердили её представитель и детектив. Правда, сама Гага сейчас находится в Риме на съёмках фильма и пока ещё не видела своих любимцев.

"Моё сердце болит": Леди Гага эмоционально обратилась к публике после похищения собак

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Напомним, 25 февраля неизвестные несколько раз выстрелили в выгульщика собак Леди Гаги и забрали животных. Их добычей стали два французских бульдога, третий питомец сбежал, позже его нашли правоохранители. Выгульщик животных выжил, его с различными травмами доставили в больницу.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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