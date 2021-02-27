Леди Гаге вернули её похищенных собак

Похищенных ранее двух французских бульдогов американской певицы Леди Гаги принесли в полицию Лос-Анджелеса, и в скором времени они вновь воссоединятся со своей хозяйкой. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает CBS News.

Как заявил капитан Джонатан Типпетт, в участок питомцев принесла одна из местных жительниц вечером 26 февраля по местному времени. При этом она никак не причастна к похищению животных, но и как они у неё оказались, пока не известно.

Принадлежность собак артистке подтвердили её представитель и детектив. Правда, сама Гага сейчас находится в Риме на съёмках фильма и пока ещё не видела своих любимцев.

Напомним, 25 февраля неизвестные несколько раз выстрелили в выгульщика собак Леди Гаги и забрали животных. Их добычей стали два французских бульдога, третий питомец сбежал, позже его нашли правоохранители. Выгульщик животных выжил, его с различными травмами доставили в больницу.

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