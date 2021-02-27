"Я не шучу": Доктор математических наук не смог решить школьный пример семилетней дочери

Иногда даже самые простые школьные задачки вызывают трудности, особенно если ты эксперт в этой области. Так и произошло с доктором математических наук Китом Йейтсом, который не смог решить домашнее задание по математике своей семилетней дочери и обратился за помощью к пользователям соцсетей.

В "Твиттере" он опубликовал изображение полукруга с вопросом, правда или ложь, что у фигуры есть два прямых угла. Свой ответ необходимо было объяснить.

"Я не шучу, я искренне не представляю, как мне подсказать ей ответ", — заметил Йейтс.

Фото © Twitter / Kit Yates

Учёный заметил, что технически в полукруге есть два прямых угла, если во время увеличения масштаба рассмотреть положение касательных относительно точки в углу, они будут составлять прямой угол.

Позднее специалист нашёл решение задачи, которое подразумевали авторы. По их мнению, утверждение ложно, так как, приложив фигуру к углу страницы тетради, можно понять, что прямых углов у неё нет.

Йейтс уточнил, что подобная задача является не лучшим вариантом для семилетних детей, кроме того, для неё вместо полукруга лучше было бы выбрать треугольник. При этом он заметил, что не имеет претензий к учителю своей дочери. Кроме того, он собирается разобрать эту задачу вместе со своими студентами.

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