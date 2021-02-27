Николь Кидман ударили по лицу в опере из-за того, что она хлопала артистам

Голливудскую актрису Николь Кидман ударили по лицу во время посещения Сиднейской оперы. Об этом рассказал её муж, музыкант Кит Урбан, передаёт The Independent.

Как сообщил кантри-певец, после выступления артистов они вместе с супругой встали и начали аплодировать.

"Я оглянулся и увидел, что несколько человек встали, и подумал: "О, я тоже встаю", — подчеркнул Урбан.

Однако это не понравилось сидящему позади мужчине, он ударил Кидман программкой спектакля. Урбан признался, что его сильно расстроила данная ситуация. Он хотел заступиться за жену, но решил сдержаться и не вступать в конфликт. По словам музыканта, мужчина ударил актрису из-за того, что она хлопала после представления.

Добавим, что инцидент произошёл в минувшем месяце. После перепалки между актрисой и одним из посетителей в оперу вызвали полицию.

Напомним, в прошлом году Николь Кидман сломала ногу во время пробежки.

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