Байден пообещал изменения в отношениях с Саудовской Аравией
По его словам, виновные в нарушениях прав человека будут наказаны.
Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден в разговоре с королём Саудовской Аравии пообещал новые правила в отношениях с королевством, о которых будет объявлено 1 марта. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу Univision.
"Я вчера говорил с королём, не с принцем. Ясно сказал ему, что правила меняются и что мы объявим существенные изменения сегодня и в понедельник", — отметил президент.
Байден уточнил, что те, кто причастен к нарушениям прав человека, будут привлечены к ответственности.
Ранее Лайф сообщал, что разведка США обнаружила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд лично одобрил убийство журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году. Однако власти королевства отвергли эти обвинения.
Выбор редакции
Байден посоветовал Ирану быть осторожнее после ударов по Сирии
Эксперты рекомендуют одобрить к применению в США третью вакцину от коронавируса
"Я не шучу": Доктор математических наук не смог решить школьный пример семилетней дочери
Эпидемиолог рассказала, когда коронавирус станет сезонным заболеванием
Диетолог назвала самые вредные для здоровья фрукты
Комментариев: 0