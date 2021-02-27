Байден пообещал изменения в отношениях с Саудовской Аравией

Президент США Джо Байден в разговоре с королём Саудовской Аравии пообещал новые правила в отношениях с королевством, о которых будет объявлено 1 марта. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу Univision.

"Я вчера говорил с королём, не с принцем. Ясно сказал ему, что правила меняются и что мы объявим существенные изменения сегодня и в понедельник", — отметил президент.

Байден уточнил, что те, кто причастен к нарушениям прав человека, будут привлечены к ответственности.

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