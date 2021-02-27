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Психолог объяснил россиянам, кому не нужно давать деньги в долг

Специалист призвал заранее рассчитывать, вернут ли вам одолженные средства.

27 февраля 2021, 02:23

Фото © Pixabay

Психолог Дмитрий Синарёв в беседе с агентством "Прайм" озвучил категории людей, которым не следует давать деньги в долг. Речь идёт о тех, кто предпочитает жить "мимо денег", хронических неудачниках и денежных маньяках.

Специалист отметил, что те, кто относится к первой категории, чаще всего к деньгам и другим материальным благам относятся ветрено, живя идеями и замыслами. Зачастую своих средств они не имеют, однако охотно занимают их в долг у других, а потом не возвращают.

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Просители взаймы из второй группы возвращают долги, но только частично. К таким людям специалист отнёс вечных нытиков, которые постоянно жалуются на отсутствие финансов. Люди третьего типа, наоборот, знают цену деньгам и всячески стараются их приумножить. Они знают, где сэкономить, куда вложить деньги, и берут взаймы лишь с одной целью — заработать. По словам Синарёва, каждый гражданин сам решает, кому и какие суммы давать в долг.

"Однако, если вы относитесь к своим финансам с должной мерой уважения, имеет смысл понимать, кому вы их отдаёте и сможете ли вернуть назад", — подчеркнул психолог.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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