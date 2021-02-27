Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В НАТО назвали идеальным средством российские ЗРПК "Панцирь-С" и призвали серьёзно отнестись к ним

Они также закрывают существующий пробел в регулярных частях ПВО.

27 февраля 2021, 01:50

Фото © Минобороны РФ

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сказано в отчёте Объединённого центра передового опыта воздушных сил НАТО.

"Панцирь-С1" идеально подходит для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных беспилотников", — говорится в тексте документа.

Кроме того, этот ЗРПК закрывает пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам, существующими в регулярных частях ПВО. При этом сами части обычно нацелены на поражение средневысотных и высотных беспилотников большой продолжительности полёта.

Отмечается, что "Панцирь-С" изначально разрабатывали для точечной объектовой защиты от самолётов и вертолётов противника и обороны дальнобойных систем ПВО от ударов высокоточного оружия.

Россия впервые показала улучшенный "Панцирь-С1М"

Россия впервые показала улучшенный "Панцирь-С1М"

В совокупности с другими боевыми системами "Панцирь-С" представляет угрозу для дружественных сил на поле боя. В НАТО призвали в приоритетном порядке нейтрализовывать ЗРПК до начала своих операций.

По мнению российского военно-дипломатического источника, слова которого приводит РИА "Новости", специалисты Североатлантического альянса стараются объективно отражать возможности России, чего не скажешь о западных пропагандистах.

Ранее американское издание National Interest рассказало, как в случае войны Россия "разорвёт НАТО пополам". Альянсу рекомендовали помочь Польше заменить устаревшую боевую технику на современную.


Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1