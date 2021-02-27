В НАТО назвали идеальным средством российские ЗРПК "Панцирь-С" и призвали серьёзно отнестись к ним

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сказано в отчёте Объединённого центра передового опыта воздушных сил НАТО.

"Панцирь-С1" идеально подходит для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных беспилотников", — говорится в тексте документа.

Кроме того, этот ЗРПК закрывает пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам, существующими в регулярных частях ПВО. При этом сами части обычно нацелены на поражение средневысотных и высотных беспилотников большой продолжительности полёта.

Отмечается, что "Панцирь-С" изначально разрабатывали для точечной объектовой защиты от самолётов и вертолётов противника и обороны дальнобойных систем ПВО от ударов высокоточного оружия.

В совокупности с другими боевыми системами "Панцирь-С" представляет угрозу для дружественных сил на поле боя. В НАТО призвали в приоритетном порядке нейтрализовывать ЗРПК до начала своих операций.

По мнению российского военно-дипломатического источника, слова которого приводит РИА "Новости", специалисты Североатлантического альянса стараются объективно отражать возможности России, чего не скажешь о западных пропагандистах.

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