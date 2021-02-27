Против жителя Владивостока возбудили дело из-за фото Гитлера в "Бессмертном полку"
В качестве Ф.И.О. он указал: "Адольф Гитлер Национал-Социалитыч".
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Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбуждено в отношении 23-летнего жителя Владивостока, он подозревается в размещении фотографии Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк России". Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.
"Продолжается расследование уголовного дела о реабилитации нацизма, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершённое публично)", — говорится в записи.
Следствие установило, что 3 мая 2020 года молодой человек разместил фотографию Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России", указав в качестве фамилии, имени и отчества "Адольф Гитлер Национал-Социалитыч".
Отмечается, что максимальная санкция по данной статье составляет до года исправительных работ.
Ранее Лайф сообщал, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на демонстрацию изображений нацистов.
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