Против жителя Владивостока возбудили дело из-за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбуждено в отношении 23-летнего жителя Владивостока, он подозревается в размещении фотографии Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк России". Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.

"Продолжается расследование уголовного дела о реабилитации нацизма, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершённое публично)", — говорится в записи.

Следствие установило, что 3 мая 2020 года молодой человек разместил фотографию Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России", указав в качестве фамилии, имени и отчества "Адольф Гитлер Национал-Социалитыч".

Отмечается, что максимальная санкция по данной статье составляет до года исправительных работ.

Ранее Лайф сообщал, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на демонстрацию изображений нацистов.

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