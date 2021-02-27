На севере Красноярского края две 11-летние девочки пропали в 40-градусный мороз

Сотрудники полиции Таймыра подняты по тревоге на поиски двух 11-летних школьниц, не вернувшихся домой накануне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

В отдел обратилась 30-летняя жительница Дудинки и рассказала, что её дочь ушла из дома и не вернулась. Ещё одно сообщение о пропаже подал 35-летний мужчина, сообщивший, что его дочь не вернулась домой после прогулки.

"Незамедлительно был объявлен сбор личного состава отдела МВД. Из числа сотрудников уголовного розыска и инспекторов по делам несовершеннолетних созданы оперативные группы. Задействованы сотрудники патрульно-постовой службы, дежурной части, ИВС, кадровые подразделения, а также участковые уполномоченные полиции", — говорится в сообщении ведомства.

Всего на поиски детей направлено более 50 человек. Правоохранители устанавливают круг общения девочек, опрашивают родных и друзей, проверяют подвалы и чердаки. К поискам привлечены службы такси Дудинки, скорая медицинская помощь и общественность. Сейчас в городе температура воздуха опускается ниже 40 градусов.

Приметы первой разыскиваемой: на вид 12–13 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, волосы с обеих сторон выбриты, покрашены в сине-чёрный цвет, глаза зелёного цвета. Была одета в белый пуховик длиной до колен, чёрную вязаную шапку с золотой эмблемой, тёмные джинсовые брюки и ботинки-берцы чёрного цвета.

Приметы второй разыскиваемой: на вид 12–13 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка слева короткая до уха, справа удлинённая. Была одета в клетчатую рубашку, чёрные брюки, тёмно-синие ботинки, высокие, со светло-коричневой шнуровкой и тёмно-коричневой подошвой (похожие на берцы), чёрную парку с капюшоном с серой опушкой и белую шапку с фиолетовым отливом. Слева имелась серёжка в виде полумесяца.

Ранее Лайф сообщал, что в Нигерии из школы-интерната было похищено более 500 учениц.

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