В Совфеде предложили учредить День освобождения Крыма от украинской оккупации

Сенатор от Крыма и член Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с РИА "Новости" предложил отмечать 27 февраля день освобождения полуострова от украинской оккупации.

"Я намерен инициировать вопрос сделать 27 февраля днём освобождения Крыма от украинской оккупации и предлагаю внести эту дату в список памятных дат Крыма. Крым фактически был оккупирован Украиной с 1954 года, когда незаконно был передан в состав УССР", — отметил Цеков.

Со своей инициативой он намерен обратиться в парламент Крыма. Цеков также напомнил, что именно 27 февраля над зданиями парламента и правительства региона подняли российские флаги.

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