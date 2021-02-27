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В Совфеде предложили учредить День освобождения Крыма от украинской оккупации

Данную инициативу могут в дальнейшем передать на рассмотрение в парламент республики.

27 февраля 2021, 04:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сенатор от Крыма и член Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с РИА "Новости" предложил отмечать 27 февраля день освобождения полуострова от украинской оккупации.

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"Я намерен инициировать вопрос сделать 27 февраля днём освобождения Крыма от украинской оккупации и предлагаю внести эту дату в список памятных дат Крыма. Крым фактически был оккупирован Украиной с 1954 года, когда незаконно был передан в состав УССР", — отметил Цеков.

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Со своей инициативой он намерен обратиться в парламент Крыма. Цеков также напомнил, что именно 27 февраля над зданиями парламента и правительства региона подняли российские флаги.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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