В России за сутки выявили свыше 11 тысяч новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 11 534 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 11,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 16 020 человек, 439 человек скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 234 720 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 3 799 406 человек. За весь период в России умерло 85 743 человека", — отмечается в сообщении штаба.

А ранее эпидемиолог рассказала, когда коронавирус станет сезонным заболеванием. Подобные черты у инфекции проявляются уже сейчас, отметила эксперт.

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