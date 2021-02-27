Российским школьникам упростили выпускные экзамены в 2021 году

В 2021 году российские школьники будут сдавать выпускные экзамены по упрощённым правилам. Как сообщается на сайте кабмина, такое решение было принято, чтобы "минимизировать риски распространения" коронавируса. Соответствующие изменения утвердил премьер Михаил Мишустин.

Согласно новым правилам, девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, сдав только два обязательных экзамена — по русскому языку и математике.

Что касается одиннадцатиклассников, которые не планируют поступать в вузы, то вместо ЕГЭ они будут сдавать ГВЭ (государственный выпускной экзамен), тоже только по двум предметам — русскому языку и математике. После этого они получат аттестат о среднем общем образовании. Тех, кто собирается поступать в вузы, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам.

"ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно", — говорится в документе.

Также сообщается, что выпускникам с инвалидностью можно будет на выбор сдать ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.

Ранее Лайф писал, что в России могут появиться бесплатные репетиторы для подготовки школьников к экзаменам. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Эта мера необходима, поскольку услуги репетитора может себе позволить далеко не каждая семья, отметил парламентарий.

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