В России в январе вдвое снизилось число выданных кредиток
Это обусловлено сезонностью и консервативными подходами кредиторов.
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Российские банки в январе ужесточили одобрение кредитных карт до многолетнего минимума, в связи с чем положительный ответ получили лишь 28% заявителей, а количество выданных карт сократилось вдвое. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".
Отмечается, что в прошлом месяце число выданного "пластика" снизилось на 45% по сравнению с декабрём и на 17% по сравнению с январём прошлого года — до 578 тысяч кредиток. При этом средний лимит по этому банковскому продукту немного подрос — на 0,6%, но это не смогло поддержать объём выдач, который упал на 43% за месяц.
"Снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: в первую очередь, сезонностью, а во вторую — консервативными подходами кредиторов. Например, в январе 2020 года выдачи карт снизились на 35%, а дополнительные десять процентных пунктов снижения в январе 2021 года объясняются меньшим уровнем одобрений — в целом по банковской системе было одобрено 28% заявок на кредитные карты, тогда как годом ранее — 37%", — пояснил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.
Показатель по одобрению кредитных карт в январе стал минимальным за несколько лет. Отмечается, что россияне, которым банк одобрил данный продукт, забирают его с большим ажиотажем, чем раньше.
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