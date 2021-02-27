В России в январе вдвое снизилось число выданных кредиток

Российские банки в январе ужесточили одобрение кредитных карт до многолетнего минимума, в связи с чем положительный ответ получили лишь 28% заявителей, а количество выданных карт сократилось вдвое. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

Отмечается, что в прошлом месяце число выданного "пластика" снизилось на 45% по сравнению с декабрём и на 17% по сравнению с январём прошлого года — до 578 тысяч кредиток. При этом средний лимит по этому банковскому продукту немного подрос — на 0,6%, но это не смогло поддержать объём выдач, который упал на 43% за месяц.

"Снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: в первую очередь, сезонностью, а во вторую — консервативными подходами кредиторов. Например, в январе 2020 года выдачи карт снизились на 35%, а дополнительные десять процентных пунктов снижения в январе 2021 года объясняются меньшим уровнем одобрений — в целом по банковской системе было одобрено 28% заявок на кредитные карты, тогда как годом ранее — 37%", — пояснил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

Показатель по одобрению кредитных карт в январе стал минимальным за несколько лет. Отмечается, что россияне, которым банк одобрил данный продукт, забирают его с большим ажиотажем, чем раньше.

Ранее Лайф рассказывал, что коллекторы Сбера внедрили систему распознавания эмоций должников по голосу. Технология позволяет выявить семь типов реакции клиента.

Авторы