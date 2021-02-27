"Если б я был султан": Джигурда после свадьбы с Анисиной задумал завести гарем

Российский актёр и шоумен Никита Джигурда поведал, что после свадьбы с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной планирует создать гарем и набрать в него наложниц. Об этом пишет "Собеседник".

В беседе с изданием Джигурда заявил, что спортсменка станет его последней женщиной. Артист признался, что в течение года, пока они не виделись, он хранил верность Анисиной. "Я целый год не имел доступа к междуножному храму Марины. У нас не было тактильных ощущений. Но при этом я, конечно, "дзюбил" четыре–пять раз за всё это время", — сказал Никита.

После повторного заключения брака супруги не смогут устроить себе медовый месяц из-за занятости Анисиной, отметил актёр. Зато он пообещал, что у них "будет целая священная неделя Камасутры". Джигурда также добавил, что пополнения в семействе пара не планирует.

"При этом я ей уже сказал, что хочу создать гарем Джигурды. Вскоре объявлю конкурс на почётное звание наложниц. Главное условие — в междуножный храм мамы я вхожу только в главную жрицу — олимпийскую чемпионку Марину Анисину. Марина не против", — подытожил он.

Ранее Лайф сообщал о второй свадьбе Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной. Пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе в Москве.

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