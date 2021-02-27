Россиянам рассказали, как защитить свои деньги в мобильном банке

Россиянам стоит выполнять некоторые рекомендации, чтобы защитить от мошенников свои персональные данные и деньги в мобильных приложениях банков, так как более половины из них имеют уязвимости. Об этом заявил руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков в беседе с РИА "Новости".

"Недостаточная защищённость организации ставит под угрозу пользователей. По нашим данным, более половины приложений для интернет-банкинга уязвимы перед атаками, нацеленными на кражу персональных данных", — сказал эксперт, отметив, что основная ответственность в этом вопросе лежит на компаниях, которые хранят и обрабатывают такую информацию.

Костиков поделился несколькими правилами, которые должны соблюдать пользователи, чтобы защитить персональные данные. В первую очередь, нужно ограничить публикацию информации в соцсетях и предоставлять минимум сведений при регистрации на сайтах. Кроме того, стоит завести отдельную электронную почту, телефонный номер и виртуальную карту для использования в сервисах, которые не вызывают доверия.

При регистрации на различных ресурсах нужно создавать разные пароли, советует эксперт. Также при вводе персональных данных Костиков рекомендует проверять адресную строку браузера, так как часть мошенников создают сайты-копии.

Отмечается, что если у пользователя есть сохранённые пароли в аккаунте Google, то можно проверить, были ли утечки с сайтов, где они использовались. А для дополнительной безопасности стоит включать второй фактор аутентификации, например, СМС или push-уведомления.

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