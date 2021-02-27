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Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Заработок на этих позициях может достигать 180 тысяч рублей в месяц.

27 февраля 2021, 05:58

Фото © Pixabay

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров стала вакансия менеджера по телефонным продажам. На этой позиции работодатель предлагает зарплату в 180 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", сообщает ТАСС.

Отмечается, что сотруднику предстоит звонить по готовой базе автовладельцев и приглашать их на диагностику автомобиля. Работать можно из дома из любой точки России и ближайшего зарубежья, а опыт работы не имеет значения, можно быть даже новичком.

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Высокий заработок — до 100 тысяч рублей — предлагают также медсестре в многопрофильном медцентре в Москве. От соискателя требуется владение всеми сестринскими манипуляциями, высшее или среднее профессиональное образование и действующий сертификат "Сестринское дело". График на позиции сменный. Такую же зарплату предлагают инженеру-геодезисту в строительной компании, а также автослесарю-автомеханику и швее на фабрике трикотажных изделий.

Кроме того, до 120 тысяч рублей в месяц может получать семейная пара за помощь по хозяйству в загородном доме. В обязанности входит уборка, стирка, работа в огороде и бане, уход за газоном, садом и домашними животными.

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Исследование проводилось в феврале текущего года, было проанализировано около 200 тысяч вакансий.

Ранее финансист рассказал, как "накопить" пенсию в сто тысяч рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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