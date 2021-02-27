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На Таймыре нашли пропавших в сильный мороз 11-летних девочек

Школьницы переночевали у подруги и не поставили в известность родителей.

27 февраля 2021, 05:04

Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю

Полицейские обнаружили 11-летних школьниц, которые пропали накануне в городе Дудинка на севере Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

"В настоящее время несовершеннолетние возвращены семьям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — сказано в записи.

Отмечается, что девочки переночевали у подруги и не предупредили родителей. Сейчас с ними и их родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ухода детей.

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Напомним, для поиска детей по тревоге были подняты полицейские Таймыра, были организованы оперативные группы. Всего в поисках школьниц участвовало более 50 сотрудников ОВД.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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