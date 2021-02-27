Сказочное ограбление: на Сахалине подростки в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин — видео

На Сахалине подростки в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин. Видео © Sakhalin.info

В Южно-Сахалинске несколько подростков в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин в торговом центре "Славянский базар". Злоумышленники разбили молотком несколько витрин, сообщает издание Sakhalin.info.

Как рассказала владелица бутика Евгения, инцидент произошёл около 10 утра. В момент нападения девушка вышла за кофе, а в магазине оставалась одна сотрудница. На кадрах с камеры наблюдения видно, что продавщица как раз общалась с клиентом, когда забежали злоумышленники.

"Услышала крик нашего сотрудника Виктории. Оказалось, что в магазин вбежали несколько человек, одетых в костюмы (так называемые кигуруми) единорогов. Они молотком побили стёкла в витринах и убежали", — рассказала Евгения.

По её словам, злоумышленники достали из витрины только одно кольцо за 20 тысяч рублей, но позже его нашли в коридоре ТЦ, таким образом, из магазина ничего не пропало. Владелица бутика предполагает, что дети снимали ролик для соцсетей или выполняли условия спора, так как на головах у них было надето нечто похожее на камеры.

Очевидец произошедшего отметил, что атака на витрину заняла секунды, после чего подростки убежали. В произошедшем разбираются правоохранители.

Авторы