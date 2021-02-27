Путин поздравил военных сил специальных операций с профессиональным праздником

"Сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших вооружённых сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности. Есть закалённые, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и её безопасности. Вы не раз доказывали это, когда побеждали не числом, а умением, наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан", — сказал российский лидер.