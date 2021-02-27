Путин поздравил военных сил специальных операций с профессиональным праздником
Российский лидер отметил, что бойцы не раз доказывали свою готовность защищать интересы России и её безопасность.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин поздравил военных с Днём сил специальных операций, отметив, что создание подразделения стало ответом на вызовы времени, серьёзные изменения в характере военных угроз и способах ведения вооружённой борьбы.
"Сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших вооружённых сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности. Есть закалённые, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и её безопасности. Вы не раз доказывали это, когда побеждали не числом, а умением, наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан", — сказал российский лидер.
Путин отметил, что военные подразделения всегда находятся в боевой готовности и достойно решают любую, даже саму сложную задачу. В силах специальных операций служат "смелые и решительные люди, с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества". Президент поблагодарил военных за ратный труд, безупречную службу и неизменную верность долгу и присяге, а также пожелал здоровья служащим и их близким.
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