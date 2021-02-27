Эксперты объяснили, как застать врасплох телефонных мошенников

В случае подозрительных звонков от якобы банковских работников нужно задавать уточняющие вопросы, чтобы застать собеседника врасплох, считает гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. По его мнению, нужно не бояться ставить под сомнение какую-либо информацию, которая кажется неправдоподобной.

"Лучше сразу так прямо и сказать: "Я считаю, что вы мошенник, и буду звонить в службу поддержки", — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Самый простой способ избавиться от назойливых звонков — не брать трубку при входящих вызовах с незнакомых номеров, отметил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Сейчас очень популярны виды мошенничества, когда человеку предлагают якобы бесплатно пройти медицинское обследование или, например, какой-то курс реабилитации, отметил он.

"В 90% случаев человека, который прошёл бесплатное обследование, долго изматывают, потом просят подписать бумагу о том, что он его прошёл, якобы для отчётности, а потом оказывается, что человек вышел с огромным кредитом", — пояснил Власов.

Эксперт также напомнил, что в случае звонков от якобы банковских работников необходимо сбросить вызов и сразу же перезвонить в финансовую организацию. В большинстве случаев окажется, что всё нормально. Кроме того, Власов рекомендует не использовать слова "да" или "нет" в разговоре с мошенниками.

Ранее Лайф писал, что в России предложили ужесточить наказание для мошенников. С таким предложением выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. По его словам, только за первые шесть месяцев прошлого года рост случаев телефонного и интернет-мошенничества составил 76%.

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