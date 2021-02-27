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Председатель Мосгордумы поддержал предложение Собянина оставить Лубянскую площадь без памятника

В онлайн-голосовании по выбору скульптуры успели поучаствовать около 320 тысяч горожан.

27 февраля 2021, 07:31
<p>Фото © Артём Геодакян / ТАСС</p>

Фото © Артём Геодакян / ТАСС

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поддержал идею мэра Москвы Сергея Собянина пока отказаться от идеи установки памятника на Лубянской площади столицы. В посте в "Фейсбуке" он указал, что вопрос о выборе человека, которому будет установлен памятник, "стал камнем преткновения и вылился в коллизию" между сторонниками разных точек зрения.

Шапошников указал, что столичный градоначальник поставил точку в "споре" москвичей, и поддержал принятое мэром решение остановить голосование, в котором жители города выбирали, кому будет установлен памятник — русскому национальному герою Александру Невскому или же революционеру Феликсу Дзержинскому.

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Напомним, голосование стартовало накануне на нескольких площадках и должно было продлиться до 5 марта. В первые сутки в опросе поучаствовали более 260 тысяч москвичей. Вечером 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в обращении к горожанам сообщил, что памятник на Лубянке устанавливать не будут. Он указал, что опрос стал превращаться "в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов", и напомнил, что сейчас у москвичей "огромное количество более актуальных тем".

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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