Председатель Мосгордумы поддержал предложение Собянина оставить Лубянскую площадь без памятника

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поддержал идею мэра Москвы Сергея Собянина пока отказаться от идеи установки памятника на Лубянской площади столицы. В посте в "Фейсбуке" он указал, что вопрос о выборе человека, которому будет установлен памятник, "стал камнем преткновения и вылился в коллизию" между сторонниками разных точек зрения.

Шапошников указал, что столичный градоначальник поставил точку в "споре" москвичей, и поддержал принятое мэром решение остановить голосование, в котором жители города выбирали, кому будет установлен памятник — русскому национальному герою Александру Невскому или же революционеру Феликсу Дзержинскому.

Напомним, голосование стартовало накануне на нескольких площадках и должно было продлиться до 5 марта. В первые сутки в опросе поучаствовали более 260 тысяч москвичей. Вечером 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в обращении к горожанам сообщил, что памятник на Лубянке устанавливать не будут. Он указал, что опрос стал превращаться "в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов", и напомнил, что сейчас у москвичей "огромное количество более актуальных тем".