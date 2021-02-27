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Родители продали 12-летнюю дочь соседу за $135 ради оплаты лечения старшему ребёнку

46-летний мужчина взял школьницу в жёны.

27 февраля 2021, 07:45

Фото © Pixabay

В Индии родители продали свою двенадцатилетнюю дочь взрослому мужчине, чтобы заплатить за лечение старшей девочки. Об этом сообщает The Times of India.

Отмечается, что семья заключила сделку на 10 тысяч рупий (около 135 долларов) с 46-летним соседом, который давно хотел жениться на их дочери. Ранее он уже состоял в браке.

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Сразу после свадьбы мужчина увёз девочку к своим родственникам. Но вскоре его соседи обратились к правоохранителям, так как стали слышать постоянные крики и плач ребёнка. На мужчину завели дело, его допрашивает полиция.

Ранее Лайф рассказывал, что 16-летний школьник обменял айфон на разбитые "Жигули" ради дрифта по ночному Кирову. До встречи с полицией он успел сломать фару и оторвать бампер.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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