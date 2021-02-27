Девушки снегом затушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

После произошедшего открыто уголовное дело.

Полиция Санкт-Петербурга начала поиск злоумышленниц, которые погасили Вечный огонь мемориала на Марсовом поле. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как уточняет портал, ночью 26 февраля в экстренные службы обратился мужчина и сообщил, что Вечный огонь погас, а рядом с ним чувствуется сильный запах газа. Полицейские изучили видеозаписи с камер наблюдения и увидели, что пламя мемориала затушили снегом две молодые девушки, после чего убежали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, нарушительниц разыскивают.