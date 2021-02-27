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Категорий: 18

Девушки снегом затушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Возбуждено уголовное дело.

27 февраля 2021, 08:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Полиция Санкт-Петербурга начала поиск злоумышленниц, которые погасили Вечный огонь мемориала на Марсовом поле. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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Как уточняет портал, ночью 26 февраля в экстренные службы обратился мужчина и сообщил, что Вечный огонь погас, а рядом с ним чувствуется сильный запах газа. Полицейские изучили видеозаписи с камер наблюдения и увидели, что пламя мемориала затушили снегом две молодые девушки, после чего убежали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, нарушительниц разыскивают.

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Подобный случай произошёл в середине февраля под Саратовом, где четверо несовершеннолетних плевали в Вечный огонь и пытались затушить его ногами. Прокуратура области проведёт проверку по данному факту. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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