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Супермен может стать темнокожим в новой экранизации

Однако пока не известно, кто именно сыграет главную роль в ремейке.

27 февраля 2021, 08:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Студия Warner Bros. начала работу над перезапуском "Супермена", пишет Deadline со ссылкой на источник, близкий к разработке фильма.

Генри Кавилл больше не будет играть Супермена

Генри Кавилл больше не будет играть Супермена

По данным портала, продюсированием ремейка займётся Джей Джей Абрамс, который известен по работе над такими проектами, как "Звёздный путь", "Стартрек: Возмездие", "Армагеддон". А сценаристом выступит журналист Та-Нехаси Коутс — автор нескольких бестселлеров и комиксов про Чёрную Пантеру и Капитана Америку.

"Есть новая, мощная и трогательная история Супермена, которую ещё предстоит рассказать. Мы бесконечно благодарны команде Warner Bros. за предоставленную возможность", — прокомментировал Абрамс свою работу над проектом, отметив, что для него большая честь сотрудничать с Коутсом.

Про возвращение к роли Генри Кавилла ничего не сообщается, однако The Hollywood Reporter утверждает, что студия давно хочет воплотить идею о темнокожем Супермене. Согласно источникам издания, именно о таком герое и будет новый фильм. Также пока не известно, кто сыграет главную роль в ремейке.

Студия HBO снимет сериал о Гарри Поттере

Студия HBO снимет сериал о Гарри Поттере

Напомним, что в последней версии экранизации комиксов DC Супермена сыграл актёр Генри Кавилл. Он дебютировал в фильме "Человек из стали", который вышел на экраны в 2013 году и собрал в прокате почти 670 миллионов долларов.

Ранее Лайф писал, что кинокомпания Warner Bros. снимет новый фильм о Джоне Константине. Главную роль в первом фильме — "Константин. Повелитель тьмы" — сыграл Киану Ривз, но пока не известно, вернётся ли он в сиквеле.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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