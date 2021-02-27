Супермен может стать темнокожим в новой экранизации

Студия Warner Bros. начала работу над перезапуском "Супермена", пишет Deadline со ссылкой на источник, близкий к разработке фильма.

По данным портала, продюсированием ремейка займётся Джей Джей Абрамс, который известен по работе над такими проектами, как "Звёздный путь", "Стартрек: Возмездие", "Армагеддон". А сценаристом выступит журналист Та-Нехаси Коутс — автор нескольких бестселлеров и комиксов про Чёрную Пантеру и Капитана Америку.

"Есть новая, мощная и трогательная история Супермена, которую ещё предстоит рассказать. Мы бесконечно благодарны команде Warner Bros. за предоставленную возможность", — прокомментировал Абрамс свою работу над проектом, отметив, что для него большая честь сотрудничать с Коутсом.

Про возвращение к роли Генри Кавилла ничего не сообщается, однако The Hollywood Reporter утверждает, что студия давно хочет воплотить идею о темнокожем Супермене. Согласно источникам издания, именно о таком герое и будет новый фильм. Также пока не известно, кто сыграет главную роль в ремейке.

Напомним, что в последней версии экранизации комиксов DC Супермена сыграл актёр Генри Кавилл. Он дебютировал в фильме "Человек из стали", который вышел на экраны в 2013 году и собрал в прокате почти 670 миллионов долларов.

Ранее Лайф писал, что кинокомпания Warner Bros. снимет новый фильм о Джоне Константине. Главную роль в первом фильме — "Константин. Повелитель тьмы" — сыграл Киану Ривз, но пока не известно, вернётся ли он в сиквеле.

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