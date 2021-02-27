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Нападение подростков-"единорогов" на ювелирный магазин оказалось PR-постановкой

Руководство бутика не хочет писать заявление на школьников.

27 февраля 2021, 09:20

Нападение подростков в костюмах единорогов на магазин ювелирных украшений в Южно-Сахалинске оказалось постановкой, таким образом бутик хотел сделать себе рекламу. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что "ограбление" должно было произойти в четверг, 25 февраля, но в будний день дети были заняты в школе. В день инцидента подростки целенаправленно приехали в торговый центр, надели костюмы, разбили витрины, затем переоделись и уехали. Правоохранителей вызвали представители охранной организации ТЦ, которые были не в курсе "рекламной кампании".

Сказочное ограбление: на Сахалине подростки в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин — видео

Сказочное ограбление: на Сахалине подростки в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин — видео

Продавец магазина сейчас находится на допросе, а руководство бутика не хочет писать заявление на своих же.

Ранее Лайф рассказывал, что школьник из Перми открыл домашнюю нарколабораторию, а родителям сказал, что выращивает клубнику. С продажей мефедрона подростку помогали сотрудницы клининговой компании. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли из квартиры подростка около 300 граммов запрещённых веществ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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