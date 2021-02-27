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Жительница Дагестана продала новорождённого за 800 тысяч рублей

Следователи завели на неё уголовное дело.

27 февраля 2021, 09:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

28-летняя жительница Махачкалы продала своего новорождённого ребёнка, получив за это 800 тысяч рублей. После сделки её задержали сотрудники Управления уголовного розыска республиканского МВД, сообщили в СУ СКР по Дагестану.

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На женщину завели уголовное дело, её подозревают в продаже, совершённой в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Следователи установили, что в декабре 2020 года подозреваемая, будучи беременной, договорилась с местной жительницей о продаже ей малыша за 800 тысяч рублей, когда тот родится. Однако в последующем "покупательница" усомнилась в законности этих действий и сообщила обо всём полиции. Отмечается, что сразу же после фиктивной сделки, которая была совершена 26 февраля, правоохранители задержали горе-мать.

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Сейчас с женщиной работают следователи, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В отношении неё решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве задержали украинку, которая пыталась продать новорождённого сына за 500 тысяч рублей, чтобы оплатить операцию для больной мамы. В распоряжении Лайфа оказалось видео её первой встречи с волонтёрами движения "Альтернатива", которое борется с рабством.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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