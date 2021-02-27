Жительница Дагестана продала новорождённого за 800 тысяч рублей
Следователи завели на неё уголовное дело.
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28-летняя жительница Махачкалы продала своего новорождённого ребёнка, получив за это 800 тысяч рублей. После сделки её задержали сотрудники Управления уголовного розыска республиканского МВД, сообщили в СУ СКР по Дагестану.
На женщину завели уголовное дело, её подозревают в продаже, совершённой в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
Следователи установили, что в декабре 2020 года подозреваемая, будучи беременной, договорилась с местной жительницей о продаже ей малыша за 800 тысяч рублей, когда тот родится. Однако в последующем "покупательница" усомнилась в законности этих действий и сообщила обо всём полиции. Отмечается, что сразу же после фиктивной сделки, которая была совершена 26 февраля, правоохранители задержали горе-мать.
Сейчас с женщиной работают следователи, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В отношении неё решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Москве задержали украинку, которая пыталась продать новорождённого сына за 500 тысяч рублей, чтобы оплатить операцию для больной мамы. В распоряжении Лайфа оказалось видео её первой встречи с волонтёрами движения "Альтернатива", которое борется с рабством.
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