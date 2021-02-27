Аналитики назвали ключевые риски для российской экономики в 2021 году

Тремя ключевыми рисками для российской экономики в текущем году являются ужесточение западных санкций, ослабление макрополитических конструкций, а также транзит власти и внутриполитическая волатильность. Об этом заявили аналитики кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings на вебинаре, посвящённом суверенным рейтингам России и стран СНГ, сообщает РБК.

Так, ухудшение материального благосостояния в стране на фоне пандемии и ограничений, а также "размывание доверия" к власти могут привести к ослаблению макрополитики, что может вылиться в "разбалансировку макрофинансовых показателей", пояснил ведущий аналитик агентства Карен Вартапетов.

Кроме того, отмечается, что текущий кредитный рейтинг уже учитывает вероятность "умеренного ужесточения санкций" прежде всего со стороны США. Но ресурсы и опыт российского руководства, включая существенные финансовые резервы, позволяют абсорбировать этот риск без ущерба.

"Мы не ожидаем крайних мер, например таких, как запрет со стороны США на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке. США, вероятно, постараются избежать использования доллара как оружия в глобальной финансовой системе", — считает ведущий аналитик.

В агентстве отметили, что новый президент Штатов Джо Байден нацелен на восстановление хороших отношений с союзниками, а также на тесные связи с Россией. Это значит, что санкции будут выборочными и направленными на определённых людей.

Ранее Лайф рассказывал, что США пообещали ввести новые санкции против России "в течение недель, не месяцев". Ограничительные меры могут быть приняты сразу по нескольким пунктам.

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