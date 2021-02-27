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Регион
Опубликовано 27 февраля 2021, 10:17

Послы иностранных государств возложили цветы к месту убийства Немцова

Шесть лет назад политика застрелили на Большом Москворецком мосту.

Посол США в России Джон Салливан, а также его британская и латвийский коллеги — Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш — посетили место убийства Бориса Немцова, следует из публикаций посольств в "Твиттере".

"Посол Салливан присоединился к своим коллегам в связи с шестилетней годовщиной со дня жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя достижению лучшего будущего для своей страны и её граждан. Он остаётся вдохновителем для многих, кто борется за справедливость, честность и свободу", — сообщила в "Твиттере" пресс-секретарь Посольства США в РФ Ребекка Росс.

В свою очередь в британской дипмиссии отметили, что Немцов "вызывал восхищение своей деятельностью по продвижению демократии и прав человека в России".

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Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников расправы к заключению на сроки от 11 до 20 лет.

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Варвара Романова
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