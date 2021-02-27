Послы иностранных государств возложили цветы к месту убийства Немцова

Шесть лет назад политика застрелили на Большом Москворецком мосту.

Посол США в России Джон Салливан, а также его британская и латвийский коллеги — Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш — посетили место убийства Бориса Немцова, следует из публикаций посольств в "Твиттере".

Ambassador Sullivan joined colleagues to mark 6th anniversary of the brutal murder of Boris Nemtsov, a Russian politician dedicated to pursuing a better future for his country & his fellow citizens. He remains an inspiration to many who strive for justice, transparency, freedom. pic.twitter.com/bInmZA0b8W — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) February 27, 2021

"Посол Салливан присоединился к своим коллегам в связи с шестилетней годовщиной со дня жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя достижению лучшего будущего для своей страны и её граждан. Он остаётся вдохновителем для многих, кто борется за справедливость, честность и свободу", — сообщила в "Твиттере" пресс-секретарь Посольства США в РФ Ребекка Росс.

В свою очередь в британской дипмиссии отметили, что Немцов "вызывал восхищение своей деятельностью по продвижению демократии и прав человека в России".