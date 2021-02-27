Милонов предложил ужесточить наказание за порнографию в Сети

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести отдельную статью в Уголовный кодекс России, которая предусматривает наказание за создание и распространение порнографии в Интернете. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на текст письма Милонова, направленного министру МВД Владимиру Колокольцеву.

Милонов отметил, что в последние годы в России происходит значительное число преступлений на сексуальной почве. По его мнению, косвенной причиной этого является просмотр будущими преступниками порнографических материалов, которые якобы пропагандируют совершение подобных преступлений "с особой жестокостью и изощрённостью".

"В данной связи прошу вас оценить идею об уголовной криминализации (с реальным лишением свободы виновных) производства, хранения, распространения любых материалов (видео, аудио, текст, изображения и проч.), демонстрирующих и/или пропагандирующих половые контакты с элементами изнасилования, убийства, нанесения физического вреда, с людьми в беспомощном состоянии, с мёртвыми или животными", — говорится в запросе парламентария.

Напомним, на сегодняшний день в Уголовном кодексе РФ за изготовление материалов порнографического характера предусмотрено наказание в виде штрафа до трёхсот тысяч рублей, либо принудительных работ сроком до двух лет, либо лишения свободы на аналогичный срок. А за распространение порнографии среди несовершеннолетних можно попасть за решётку на срок до пяти лет.

Ранее Лайф сообщал, что Милонов предложил маркировать гороскопы или запретить их совсем. По мнению депутата, эти прогнозы содержат в себе исключительно фантазийную и лживую информацию.

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