Медики получат дополнительные выплаты за борьбу с коронавирусом
Соответствующий проект был одобрен кабмином.
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Из резервного фонда Правительства России будут выделены средства на дополнительные страховые выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом.
Как указано в сообщении на сайте кабмина, проект распоряжения подготовлен для предоставления выплат в соответствии с Указом президента РФ "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников".
Отмечается, что выплаты будут направлены не только непосредственно врачам, но и иным специалистам, которые оказывали помощь в диагностике и лечении коронавируса, а также контактировали с пациентами с подтверждённым диагнозом.
Ранее Лайф писал, что с 1 марта в регионах вводятся новые меры поддержки населения. Кроме того, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который даёт новые права многодетным семьям.
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