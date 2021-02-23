С 1 марта появятся новые льготы: кто и какие выплаты может получить

С 1 марта в регионах вводятся новые меры поддержки населения. Кроме того, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который даёт новые права многодетным семьям. Лайф разбирался, какие выплаты и компенсации можно получить уже сейчас, а какие льготы появятся в ближайшие месяцы.

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправки в Трудовой кодекс РФ. Они расширяют право многодетных родителей на получение ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время.

— Новые льготы положены многодетным семьям, имеющим детей до 18 лет. При этом есть два условия. Детей в семье должно быть не менее трёх, а младшему ещё не исполнилось 14 лет. Уже более двух лет действует порядок, при котором многодетные родители могут выбирать удобное время ежегодного отпуска, в отличие от других работников. Однако это правило действует для тех сотрудников, чьи дети не достигли 12 лет. Теперь законодатели хотят исправить эту норму, — пояснил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Конечно, на практике многие работодатели стараются учитывать интересы работников и давать им отпуска в удобное время. Впрочем, бывают и конфликтные ситуации. Именно поэтому вопрос об отпусках многодетным родителям и потребовалось урегулировать в Трудовом кодексе отдельно.

— Эти изменения решат вопросы многих сотрудников, которые не могут воспользоваться таким правом с учётом возраста детей. Пока они находятся в неравных правах по сравнению с другими многодетными работниками. При этом поправки в ТК не повлекут негативных последствий для бизнеса. По статистике, многодетных семей не так много. Что касается работодателей, то, конечно, им придётся быть более внимательными при утверждении ежегодного графика отпусков, учитывая пожелания сотрудников. На данный момент законопроект был принят в третьем чтении, но, когда эти изменения вступят в законную силу, говорить сложно, — отметила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Ольга Широкова.

Светлана Петрикова, партнёр юридической компании PG Partners, отметила, что на федеральном уровне не закреплено единого понятия о многодетной семье. Региональные власти по своему усмотрению вправе определять, какая семья считается многодетной в том или ином субъекте федерации. По общему правилу многодетной считается семья, где воспитывается более трёх несовершеннолетних детей. Дети могут быть родными или приёмными. При этом в зависимости от региона может различаться, например, возраст детей, после достижения которого семья перестаёт считаться многодетной.

Льгот сейчас очень много. Они затрагивают практически все сферы жизни. Есть льготы по налогам, на медицинскую помощь и лекарственное обеспечение, на образование, ЖКХ, трудоустройство, проезд и питание.

По словам Светланы Петриковой, для многодетных семей предусмотрен дополнительный неоплачиваемый двухнедельный отпуск один раз в году по заявлению. Его можно совместить с основным или взять отдельно. Также им предоставляется один дополнительный оплачиваемый выходной в неделю, если оба родителя официально трудоустроены и работают по 40 часов в неделю. К тому же им идёт дополнительный пенсионный стаж за счёт включения в него отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет, но не более шести лет в сумме.

— Среди иных новаций 2021 года по социальным льготам можно отметить, например, компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха за пределами РФ пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера. Ранее при выезде за рубеж компенсация им не предоставлялась. В целом же изменения в законодательстве по социальной сфере в 2021 году касаются новых льгот, сумм и условий выплат нуждающимся. Это особенно актуально в условиях общего снижения доходов людей из-за пандемии, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

В этом году планируется ввести целый ряд новых льгот и на региональном уровне. Например, в Коми уже в этом году должны появиться новые меры поддержки для детей войны. Об этом сообщили в правительстве региона. Среди мер поддержки — компенсации на оплату коммунальных расходов. Аналогичную меру собираются ввести в Чувашии. В Тюмени собираются начать выплачивать деньги жильцам аварийных домов. Им будут оплачивать услуги риелтора и аренду квартиры до тех пор, пока не будет отремонтировано их жильё.

С 1 марта в Курганской области вводится новая мера поддержки населения. Тем, кто захочет построить собственный жилой дом, будут выдавать бесплатный домокомплект. Это стройматериалы. Получить их можно для строительства дома площадью до 80 квадратных метров.

С 1 марта в Амурской области начнёт действовать новая мера поддержки переезжающих в отдалённые бамовские посёлки. Врачам будут единовременно выплачивать пять миллионов рублей, фельдшерам — по три миллиона.

Напомним, что с 1 февраля был проиндексирован ряд социальных выплат и пособий. Они выросли на 4,9%, то есть на уровень инфляции, рассчитанный Росстатом за 2020 год. Например, единовременное пособие при рождении ребёнка теперь составит 18 886,32 рубля; единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, — 708,23 рубля; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (минимальный размер) — 7082,85 рубля.

Кроме того, на величину инфляции проиндексировали ежемесячную денежная выплату (ЕДВ). Её получают около 15 миллионов россиян, имеющих федеральные льготы. К ним относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников. С февраля с учётом индексации средняя сумма ЕДВ составила 2579 рублей. Кроме того, на 4,9% вырос входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он положен всем, кто получает единовременную выплату, и предоставляется услугами либо деньгами. Стоимость набора с 1 февраля выросла до 1211,66 рубля в месяц.

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