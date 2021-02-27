Была замкнутой и набожной: Лайф узнал о жительнице Воронежа, которая убила детей и покончила с собой
Женщина не употребляла наркотики и алкоголь.
Жительница Воронежа, убившая двух детей и покончившая с собой. Фото © Соцсети
Жительница Воронежа, которая 26 февраля убила двух своих детей, а затем покончила с собой, была набожной и часто посещала церковь. Кроме того, она водила своего семилетнего сына в воскресную школу. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что женщина не употребляла наркотики и алкоголь. После смерти родителей в 2018 году она стала замкнутой, а последние семь лет нигде не работала. В её телефоне правоохранители не нашли ничего подозрительного.
Предварительно, первым женщина убила сына — мальчик умер около 13:00, — а затем расправилась с дочерью (время смерти с 14:00 до 14:30). Спустя примерно два часа она свела счёты с жизнью.
Сообщается, что убитая 22-летняя девушка заочно училась на бухгалтера и нигде не работала. Отец семейства, который и обнаружил тела, в тот день ушёл из дома в шесть утра, а вернулся после 21:00. Судя по записям с камер наблюдения, установленных в подъезде, никакие подозрительные лица в дом не заходили. На замке входной двери в квартиру нет никаких повреждений.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства двух лиц, в том числе малолетнего. Ход расследования взял на личный контроль руководитель регионального управления СК, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Лайф рассказывал, что в Дагестане 28-летняя местная жительница продала своего новорождённого ребёнка, получив за это 800 тысяч рублей. Следователи завели на неё уголовное дело.
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