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Спасавшаяся от волков косуля застряла на льду Байкала — видео

Вызволять животное из скользкой ловушки пришлось лесничим.

27 февраля 2021, 12:07

Косуля в скользкой ловушке на Байкале. Видео © Instagram / national_park_baikal

Сотрудники Онгуренского лесничества ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" обнаружили во время патрулирования на льду Байкала косулю, которая не могла выбраться на берег, так как постоянно скользила. Об этом сообщает пресс-служба организации в "Инстаграме".

Как отметил государственный инспектор по охране окружающей среды Герберт Мешков, вероятнее всего, животное попало на лёд, когда убегало от охотившихся на него хищников. Такие случаи достаточно распространены и не считаются необычным явлением.

"Мне с напарником пришлось ограничить её в движении, связать, чтобы в дороге она не травмировалась от испуга. На берегу зверь пришёл в себя и убежал. Похоже, обошлось без травм", — рассказал Мешков.

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Он отметил, что от волков инспекторы вряд ли спасут косулю, но от браконьеров — обязаны.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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