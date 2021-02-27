Спасавшаяся от волков косуля застряла на льду Байкала — видео

Косуля в скользкой ловушке на Байкале. Видео © Instagram / national_park_baikal

Сотрудники Онгуренского лесничества ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" обнаружили во время патрулирования на льду Байкала косулю, которая не могла выбраться на берег, так как постоянно скользила. Об этом сообщает пресс-служба организации в "Инстаграме".

Как отметил государственный инспектор по охране окружающей среды Герберт Мешков, вероятнее всего, животное попало на лёд, когда убегало от охотившихся на него хищников. Такие случаи достаточно распространены и не считаются необычным явлением.

"Мне с напарником пришлось ограничить её в движении, связать, чтобы в дороге она не травмировалась от испуга. На берегу зверь пришёл в себя и убежал. Похоже, обошлось без травм", — рассказал Мешков.

Он отметил, что от волков инспекторы вряд ли спасут косулю, но от браконьеров — обязаны.

Ранее Лайф рассказывал, что под Ростовом три львицы почти месяц живут в фургоне, несмотря на морозы.

Авторы