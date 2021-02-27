В Италии проверят предложения о неофициальных поставках вакцины "Спутник V"

Прокуратура Рима совместно со специальным подразделением карабинеров, ведущим дела в области здравоохранения, начала расследование в отношении посреднических предложений о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Материалы дела были также переданы в Интерпол. Об этом пишет газета Il Messaggero.

По информации издания, предложение о поставке 50 миллионов доз российской вакцины от посредника из Болгарии поступило по электронной почте в офис чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии Доменико Аркури. Ведомство сразу же передало информацию в компетентные органы, которые в свою очередь начали расследование.

Одновременно с этим в спецподразделение карабинеров поступило уже несколько сообщений по этой теме. В частности, главы некоторых итальянских регионов сигнализировали, что они получают предложения от посредников на рынке вакцин о покупке препаратов различных фармкомпаний. В случае со "Спутником V" цена поставки не указывалась, её предлагалось обсудить на переговорах при заинтересованности потенциального заказчика. При этом отмечается, что обычно посредники предлагают вакцины по завышенной цене, в два-три раза большей, чем та, что согласована Еврокомиссией с производителями.

Как уточняет газета, наибольшее число таких посреднических предложений получает губернатор области Венето Лука Дзайя, который ранее объявил, что находится в поиске дополнительных каналов поставок на фоне отставания по срокам снабжения препаратами, заказанными через ЕС. Дзайя сообщил, что направил запрос на разрешение приобрести вакцины в третьих странах чрезвычайному комиссару и в Итальянское агентство по лекарствам. Губернатор также подчеркнул, что речи о российской вакцине не идёт в связи с отсутствием одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств.

На данный момент кампания по вакцинации от CoViD-19 в Италии осуществляется с применением трёх вакцин — от американо-германского консорциума Pfizer-BioNTech, американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca. При этом все поставщики, контракты с которыми были заключены Еврокомиссией, сообщают о сокращении объёмов планируемых поставок из-за нехватки производственных мощностей.

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