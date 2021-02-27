Подозреваемых в избиении заключённого ярославской ИК-1 отправили под домашний арест
Они могли превысить должностные полномочия.
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В Ярославле на два месяца под домашний арест отправлены два сотрудника местной исправительной колонии № 1. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.
Сообщается, что после публикации в прессе видео с избиением заключённого СК возбудил уголовное дело в отношении Александра Семёнова и Ивана Коковина. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Однако адвокат потерпевшего сообщила, что сотрудник колонии Семёнов до сих пор не отстранён от службы и не признаёт свою вину.
"[Ему] избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение десяти суток с момента задержания", — сообщили в пресс-службе о мере пресечения Семёнову, отметив, что Коковина ждёт аналогичный арест.
Следователи же готовят ходатайство о заключении задержанных под стражу.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с появлением в СМИ новых видео с избиениями в ярославской исправительной колонии № 1. На опубликованных кадрах демонстрируются события 2017 года. Так, в одном случае работники ИК-1 избивают двоих полуобнажённых осуждённых, а в другом сотрудники учреждения дубинками жестоко избивают заключённого, пока другие удерживают его на столе. По данным "Новой газеты", этот мужчина после пыток умер в больнице Рыбинска.
Напомним, первое видео с избиением заключённого в ярославской колонии появилось в СМИ летом 2018 года. Тогда более десяти человек стали фигурантами дела о пытках. Также сообщалось, что заключённый Евгений Макаров, пострадавший от пыток, получил государственную защиту.
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