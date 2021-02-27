Подозреваемых в избиении заключённого ярославской ИК-1 отправили под домашний арест

В Ярославле на два месяца под домашний арест отправлены два сотрудника местной исправительной колонии № 1. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Сообщается, что после публикации в прессе видео с избиением заключённого СК возбудил уголовное дело в отношении Александра Семёнова и Ивана Коковина. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Однако адвокат потерпевшего сообщила, что сотрудник колонии Семёнов до сих пор не отстранён от службы и не признаёт свою вину.

"[Ему] избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение десяти суток с момента задержания", — сообщили в пресс-службе о мере пресечения Семёнову, отметив, что Коковина ждёт аналогичный арест.

Следователи же готовят ходатайство о заключении задержанных под стражу.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с появлением в СМИ новых видео с избиениями в ярославской исправительной колонии № 1. На опубликованных кадрах демонстрируются события 2017 года. Так, в одном случае работники ИК-1 избивают двоих полуобнажённых осуждённых, а в другом сотрудники учреждения дубинками жестоко избивают заключённого, пока другие удерживают его на столе. По данным "Новой газеты", этот мужчина после пыток умер в больнице Рыбинска.

Авторы