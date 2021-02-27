В центре Москвы загорелась квартира в двухэтажном здании старой постройки — видео
На первом этаже расположены бары и магазины.
Пожарные у дома в центре Москвы, где произошло возгорание. Видео © LIFE
В Москве на Пятницкой улице произошёл пожар в квартире двухэтажного здания старой постройки. Как стало известно Лайфу, огонь локализован на площади 12 квадратных метров, происходит скрытое горение перекрытий.
По нашей информации, на втором этаже дома расположена двухуровневая квартира. На первом же — бары и рестораны, магазины. Посетители и персонал заведений эвакуированы, на месте работают сотрудники экстренных служб города.
В столичном Дептрансе уточнили, что движение по Пятницкой улице перекрыто. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда. Кроме того, временно изменён маршрут автобуса № м5.
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