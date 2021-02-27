Россияне в день открытия Кипра для туристов не смогут прилететь на остров

С 1 марта туристы из России не смогут прилетать в Республику Кипр, несмотря на официальное открытие в этот день международных аэропортов острова. Об этом свидетельствует новый реестр деления стран мира на группы в зависимости от эпидемической обстановки в них, который опубликовало кипрское Министерство здравоохранения. В этом списке РФ официально занесена в "серую" группу стран, откуда на остров будут допускаться только отдельные категории граждан.

Согласно утверждённому списку среди стран "серой" категории оказались Великобритания, Израиль, Россия, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия и Руанда. Отмечается, что статус государств этой группы будет пересматриваться еженедельно.

Также в заявлении Минздрава уточняется, что для стран "серой" категории, из которых можно приехать только по специальному разрешению, въезд в республику разрешён следующим пассажирам: гражданам Кипра и членам их семей (их супругам-иностранцам и их несовершеннолетним детям), гражданам стран Европейского союза, гражданам стран Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии) и Швейцарии; лицам, имеющим легальное право проживания на Кипре; лицам, имеющим право на въезд в республику согласно Венской конвенции, в частности, дипломатам и сотрудникам международных миссий; гражданам третьих стран, которые имеют право на въезд на территорию Кипра при наличии специального разрешения от властей островного государства.

Ранее Лайф сообщал, что власти Таиланда ослабили ковидные ограничения на популярных курортах. Зелёная — безопасная — зона увеличилась с 35 до 54 провинций.

Авторы