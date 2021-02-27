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Эколог объяснил, откуда в водопроводной воде в подмосковной Балашихе взялись черви

Всё дело в фильтрах, считает эксперт.

27 февраля 2021, 13:24

Эколог объяснил, откуда взялись черви в водопроводной воде в подмосковной Балашихе. Видео © LIFE

Накануне жители подмосковной Балашихи обнаружили в водопроводе мелких белых червей. В соцсетях пользователи делились снимками с глистами, критиковав в пух и прах местных коммунальщиков. Однако винить управляющие компании здесь не стоит, считает экобиолог Юрий Симаков. По его мнению, эти черви развелись не в самой воде, а на фильтре для её очистки, который, скорее всего, просто давно не меняли.

"Самое главное, пусть они не сомневаются, никакие это не паразиты, такие черви живут в земле, на корнях растений. Занесли в фильтр, видимо, яйца, и они там развелись", — рассказал в беседе с Лайфом эксперт.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Симаков отметил, что сложно определить, какие именно нематоды "поселились" в Балашихе, поскольку в природе их около восьми тысяч видов. Однако они не представляют никакой опасности для людей. Это свободно живущие нематоды, которые питаются бактериями на фильтре, добавил биолог.

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Ранее Лайф рассказывал, как парень приправил еду специями из банки, но обнаружил в ней личинки южной амбарной огнёвки.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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