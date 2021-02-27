"Истязают психологически": Бутина рассказала об издевательствах в американской тюрьме

Мария Бутина в интервью телеканалу НТВ рассказала, что ей пришлось пережить в американской тюрьме. Там она находилась по обвинению в сговоре против США "с целью незаконной работы на Правительство России".

Бутина отметила, что её держали в карцере в течение четырёх месяцев, хотя по международным стандартам там можно находиться не более пятнадцати дней. В карцере к заключённой применялась целая система пыток. Одна из них — это круглосуточные проверки каждые 15 минут.

"Ночью каждые 15 минут врубают свет и спрашивают — Are you окay? До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить", — пояснила россиянка.

Кроме того, сотрудники тюрьмы несколько раз в день устраивают обыски, раздевая заключённых догола. А иногда надзиратель мог просто прийти к Марии в камеру и сидеть часами около неё, при этом записывая в специальный журнал каждое действие и каждый шаг заключённой. Вместе с тем, по словам Бутиной, её пытались склонить принимать какие-то психотропные препараты.

"Они не бьют человека, а истязают психологически, заставляя пойти на приём психотропных препаратов, так как под ними допрашивать проще", — подчеркнула россиянка.

Пытали Бутину с помощью света и звука. По её словам, в камере почти никогда не выключали свет и часто раздавался сильный писк наподобие звонка в домофон. Всё это делается для воздействия на психику и нервную систему, добавила девушка.

Напомним, Мария Бутина с июля 2018 года находилась в американской тюрьме по обвинению в "работе на иностранное правительство". Россиянке пришлось пойти на сделку со следствием, чтобы уменьшить срок заключения, так как ей грозило 15 лет тюрьмы. В итоге после 18 месяцев за решёткой Бутину освободили, она вернулась в Россию.

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