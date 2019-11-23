Бутина займётся защитой прав россиян за рубежом в аппарате омбудсмена
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Москалькова отметила, что планирует создать группу по защите прав российских граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию за рубежом.
Освобождённая недавно из тюрьмы в США Мария Бутина будет заниматься вопросами поддержки россиян, находящихся за рубежом, работая в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом журналистам сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.
— Мне кажется, с учетом её собственного социального опыта, желания работать на этом направлении мы сможем создать такой дополнительный механизм, куда войдут и члены общественных организаций, и учёные, и просто неравнодушные граждане, — сказала Москалькова.
Омбудсмен отметила, что планирует создать сообщество по защите прав российских граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию за рубежом.
Напомним, что с июля 2018 года Бутина находилась в американской тюрьме по подозрению в участии в заговоре против США. В конце октября этого года её освободили после 18 месяцев заключения. 26 октября Бутина прилетела из Майами в Москву. Позднее она вернулась в родной Барнаул.